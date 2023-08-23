Почти 5 млрд тенге хотели потратить чиновники на укрепление берегов реки в Шымкенте

Антикор не просто сломал задуманную «схему», но и добился наказания чиновников.

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Антикоррупционная служба Шымкента поумерила аппетиты городских чиновников, планировавших укрепить берега городской реки почти за 5 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Собственно, интерес антикоррупционного ведомства вызвало отнюдь не желание привести в порядок берега реки, то и дело обваливающиеся во время весенних паводков, а то, каким способом планировали профинансировать проект.

Руководство управления комфортной городской среды акимата Шыкмента решило, что потратить 4,8 млрд тенге можно, не проводя конкурс государственных закупок, лишь заключив договор из одного источника с понравившейся ему компанией. Сделать это решили в рамках программы по ликвидации последствий ЧС.

Профинансировать миллиарды тенге из одного источника после вмешательства сотрудников Антикора не удалось, пришлось объявлять конкурс государственных закупок, предусматривающий рейтингово-балльную систему оценки потенциальных участников. Вмешаться в процесс определения победителя при таком раскладе чиновники уже не могут.

Антикор не просто сломал задуманную «схему», но и добился наказания чиновников, ответственных за принятие решений при определении подрядчика. По представлению антикоррупционного ведомства к административной ответственности привлечен бывший руководитель управления комфортной городской среды акимата Шымкента Ерлан Жолдасов.

В ходе проверки выбора способа государственных закупок удалось предотвратить неэффективную трату подобным способом еще двух миллиардов тенге, предназначавшихся на проведение берегоукрепительных работ двух городских каналов.