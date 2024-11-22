Почти 60 школ оштрафовали в РК за отсутствие лицензии

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Нарушения были выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и его территориальными департаментами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как показала проверка, с начала 2024 года лицензия на образовательную деятельность отсутствовала в 58 школах. На сегодня 17 из них привели в соответствие требования к образовательной деятельности. В отношении школ, ведущих безлицензионную деятельность, вынесены постановления судов о присуждении штрафа. В основном они расположены в Астане и Алматы, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской областях.

«Все школы, согласно закону «Об образовании», прежде чем начать образовательную деятельность, должны получить разрешение. Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подала документы на получение разрешения. Право на занятие образовательной деятельностью возникает у организаций образования с момента получения лицензии. Если школа не получила лицензию в течение шести месяцев с момента госрегистрации, то она подлежит закрытию в судебном порядке», – подчеркнул председатель комитета Ернур Дауенов.

Основные требования для получения лицензии включают наличие соответствующей материально-технической базы, квалифицированного педагогического состава, соблюдение санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, а также организация медицинского обслуживания обучающихся.

Несоответствие этим требованиям является основанием для административного наказания и, в случае повторных нарушений, для приостановления деятельности.

Напомним, что школы находятся в ведении местных исполнительных органов. Территориальными департаментами направлены официальные письма региональным акиматам и руководителям управлений образования с требованием принять меры по устранению нарушений.

#Образование #школа #лицензия

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