Почти 7 млн детей получили по 130 $ на счета по программе «Нацфонд – детям»

Национальный Банк Казахстана сообщает о начислении в ЕНПФ очередных целевых требований для детей до 18 лет (включительно) по программе «Нацфонд – детям», инициированной Главой государства, передает Kazpravda.kz  

Фото: kazpravda.kz

В рамках программы «Нацфонд – детям» по итогам 2025 года начислено по 130,71 долларов США на счет каждого ребенка. При этом, на конец 2025 года общее количество участников программы составило 6 918 656 детей.

Программа «Нацфонд - детям» стартовала с 1 января 2024 года. В 2024 году сумма начисления на каждого ребенка составила 100,52 долларов США. В 2025 году начислено по 129,38 долларов США.

Важно учитывать, что сумма начислений детям формируются ежегодно за счет половины долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда и напрямую зависит от объема валютных активов фонда. При этом средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребенком 18 лет и приносить дополнительный доход.

Общая накопленная сумма за 3 года реализации программы составила 370,56 долларов США на одного ребенка, с учетом инвестиционного дохода. Соответствующая информация будет доступна 31 января 2026 года в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile и на сайте kids.enpf.kz.

 

