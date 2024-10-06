Почти 70 тонн риса возвращено в Индию из-за несоответствия сертификатов

Сельское хозяйство
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По всем фактам в отношении собственников продукции были приняты меры в соответствии с кодексом об адмправонарушениях, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Правительство РК

В Мангистауской области инспекторами выявлены нарушения фитосанитарных требований в импортируемой подкарантинной продукции. 66,9 тонн риса, направлявшегося из Индии в Тараз, не соответствовали предоставленному фитосанитарному сертификату.

Кроме того, инспектора ФКП «Карасу» в Жамбылской области вернули 22 тонны орехов в Кыргызстан из-за отсутствия фитосанитарного сертификата.

Аналогичная ситуация произошла на ФКП «Кайрак» в Костанайской области, где в Россию было возвращено 22,9 тонны картофеля.

Через ФКП «Сырым» в Западно-Казахстанской области была предотвращена попытка ввоза яблок без необходимых документов.

Инспекторами ТИ по г. Астана на ФКП «Международный аэропорт Астана» выявлены саженцы из России, на которые отсутствовали фитосанитарные сертификаты. Груз возвращен в страну-импортер.

При проведении вторичного контроля пиломатериалов (75,5 м³), поступивших из Российской Федерации, инспекторы Кокшетауской ГТИ и Абайской РТИ (Карагандинская область) обнаружили живые личинки черного соснового усача.

По всем фактам в отношении собственников продукции были приняты административные меры в соответствии с кодексом об административных правонарушениях РК.

Кроме того, инспекторами ТИ по г. Уральск были составлены протоколы об административных нарушениях за непредоставление сафлора (страна-импортер — Россия) к обязательному вторичному контролю.

#Индия #рис #фитосанитария

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