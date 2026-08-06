Почти 3 млрд тенге из возвращенных активов выделили на водоснабжение сел в СКО

Ввод Пресновского и Соколовского водопроводов в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из Специального государственного фонда выделено 2,7 млрд теңге на завершение реконструкции Пресновского и Соколовского групповых водопроводов в Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Реконструкция Пресновского группового водопровода позволит улучшить водоснабжение 43 населенных пунктов Есильского, Мамлютского и Жамбылского районов, где проживают 34,5 тыс. человек. На сегодня проложено 171 км магистрального трубопровода и отводящих линий, а также 46 км внутрипоселковых сетей. Продолжаются работы по строительству и обновлению напорно-регулирующих сооружений, необходимых для накопления, распределения и поддержания требуемого давления воды.

Реконструкция Соколовского группового водопровода затрагивает 10 сел Кызылжарского района, где проживают более 4 тыс. человек. Проект предусматривает строительство 59 км отводящих линий и 77 км внутрипоселковых сетей.

В результате будет повышена надежность системы, сокращены потери при транспортировке и улучшено качество подачи питьевой воды жителям охваченных проектом населенных пунктов.

Северо-Казахстанская область располагает самой протяженной в стране сетью групповых водопроводов – более 3 тыс. км и обеспечивает водой 229 сел с общей численностью населения 175 тыс. человек. В 2025 году из Специального государственного фонда на развитие данной инфраструктуры было направлено свыше 45 млрд теңге, что позволило охватить финансированием 48 проектов.