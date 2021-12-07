Почти 9 млн тенге выманила мошенница у жителей Семея

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В Семее девушка выманила у людей почти 9 миллионов тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz
cо ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
"На оперативный канал "102" Ауэзовского ОП УП г. Семей обратилась 24-летняя местная жительница с заявлением о том, что малознакомая женщина, в конце февраля 2021 года, воспользовавшись доверием, под предлогом покупки для нее квартиры по цене ниже рыночной, завладела деньгами заявительницы в сумме 3 000 000 тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудниками криминальной полиции в подозрении была изобличена 27-летняя жительница города, которая ранее была осуждена за аналогичное преступление.
По данным полиции, на следующий день в Ауэзовский ОП обратились 52-х и 27-летние другие жертвы данной мошенницы. По словам потерпевших, злоумышленница в конце февраля и в конце августа 2021 года по той же схеме завладела их деньгами на общую сумму 6 850 000 тенге. При допросе женщина призналась в совершении вышеуказанных преступлений.
"По данным фактам начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК "Мошенничество", санкция которой предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Досудебное расследование продолжается.