Почти 900 человек эвакуировали с трасс в Туркестанской и Жамбылской областях

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

О ситуации на автодорогах Казахстана рассказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЧС РК

Из-за мороза, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспорта на 9 участках республиканских автодорог и 15 областных в 5 регионах, а также введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на дизтопливе в 5 регионах.

Наиболее сложная ситуация на автодорогах в Жамбылской и Туркестанской областях.

«В Туркестанской области на республиканской автодороге Хоргос – Алматы – Тараз – Шымкент – Ташкент выставлено 3 поста. Ведется очистка проезжей части.

По направлению Шымкент – Тараз в районе населенного пункта Шукурбулак в снежном плену находятся около 200 фур. Спасены 327 человек, в том числе 45 детей.

Подготовлено 3 пункта обогрева в селах Рыскулова, Шукурбулак и Шакпаката Тюлькубасского района.

В Жамбылской области дорожные службы очищают от снежных отложений участок республиканской автодороги Алматы – Ташкент – Термез.

На выезде из Тараза в сторону Шымкента скопились 570 машин, на перевале Кордай – 50, на Благовещенке – 200. Здесь спасли 392 человека, из них 12 детей. Из снежного плена вызволили почти 50 авто. В Кордайском районе спасли 165 человек», – рассказали в ведомстве.

Сотрудникам МЧС, Минобороны, полиции, нацкомпании «КазАвтоЖол», пограничного отряда приходится спасать людей в условиях сильного ветра, нулевой видимости и снега высотой до метра.

МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки во время штормовых предупреждений, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.

 

 

#погода #транспорт #МЧС #дороги #спасение

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