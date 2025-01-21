Почти две недели пролежало в сугробе тело убитого мужчины в Петропавловске

47-летний мужчина, числившийся пропавшим без вести с 6 января, был найден мертвым 19 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kris_p_astana

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Его тело с ножевыми ранениями в области спины и шеи было завернуто в ковер и обнаружено во дворе арендуемого дома в Петропавловске.

Как выяснилось, мужчина был убит еще 6 января во время ссоры с двумя знакомыми. Во избежание разоблачения преступления, они закопали тело в снегу.

Полиция задержала подозреваемых, 30 и 70 лет, которые были помещены в изолятор временного содержания.