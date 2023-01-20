Почти месяц ищут 30-летнего мужчину в Семее

Полицейские города Семея ищут пропавшего без вести Алтая Болатова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Семейчанин вышел из дома в неизвестном направлении 27 декабря прошлого года и до сих пор не вернулся. Стражи порядка подчеркнули, что мужчина может не осознавать, что у него психическое расстройство.

Ежедневно в розыске пропавшего горожанина задействовано около 30 сотрудников. Поиски проводятся в Затонском и Мирном районах.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины на фото, просят сообщить по телефону 102.