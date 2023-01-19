Почти на 8 млн тенге обманула магазин аферистка из Шымкента

Общество
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Задержанная подозреваемая призналась, что скачала в Telegram-канале приложение "Фейковые чеки" и отправляла поддельные квитанции об оплате продавцу.

Фото: polisia.kz

На 7,5 млн тенге обманула продавца одежды аферистка из Шымкента. Подозреваемую задержали при получении очередного заказа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, в управление полиции Кызылорды 14 января с заявлением обратилась владелица торгового дома. В ноябре прошлого года неизвестная гражданка через WhatsApp заказала женскую верхнюю одежду на 514 тысяч тенге. Оплату товара она провела через мобильное приложение. И заказчице был отправлен товар доставкой через такси.

После этого, таким же способом, используя другие абонентские номера и предоставляя поддельные квитанции, мошенница получала несколько заказов из этого же магазина с доставкой в Шымкент. Фактически никакого перечисления средств не происходило.

Вскоре действия неизвестной женщины вызвали подозрения у принимающего заказ продавца, поскольку в ходе проверки на счет не поступили якобы внесенные ею переводы об оплате товара. Потерпевшая сразу обратилась в полицию за помощью.

С целью раскрытия мошеннических действий злоумышленницы полицейские выехали в Шымкент для доставки товара заказчице. На месте была задержана 34-летняя подозреваемая. Она дала признательные показания, рассказав, что скачав в Telegram-канале приложение "Фейковые чеки", она отправляла поддельные квитанции об оплате продавцу.

Общая сумма ущерба потерпевшей от действий мошенницы составила 7,5 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

 

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