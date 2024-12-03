Почти тысяча снегоуборочных машин вышли на улицы Астаны

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Коммунальщики работают в круглосуточном усиленном режиме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В дневную смену сегодня, 3 декабря, в снегоуборочных работах задействовано почти тысяча единиц спецтехники и около 2,7 тыс. дорожных рабочих, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Как отметили в городской администрации, за ночь со 2 на 3 декабря на снежные полигоны вывезли около двух тысяч кубометров снега 189 рейсами большегрузов.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т. д.

В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

Жителей и гостей столицы просят быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «112».

Всего с начала зимнего периода из города более 64 тыс. рейсами вывезено порядка 812 тысяч кубометров снега, добавили в акимате.

#Астана #снег #уборка #рабочие #техника

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