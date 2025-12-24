Почти тысячу голов скота привезли из Дании в Алматинскую область

Сельское хозяйство
315

Впервые в истории Талгарского района авиатранспортом из-за рубежа доставлено 956 голов племенного молочного крупного рогатого скота высокопродуктивных пород «Голштин-Фриз» и «Джерси», сообщает Kazpravda.kz

Фото: МСХ

Поставка племенных нетелей была 19 декабря, их доставили из аэропорта Алматы на производственную базу кооператива «Алматинский племенной завод», расположенного в Талгарском районе. 

В настоящее время в хозяйстве содержится 2 593 головы племенного скота породы «Голштин-Фриз». По итогам 11 месяцев  года предприятие произвело 7 420 тонн молока, при этом средний надой на одну корову составил 4 230 килограммов.

В 2025 году в рамках программы «Опыт СКО» кооператив получил льготный кредит в размере 3 млн 480 тыс. тенге, что позволило приступить к реализации инвестиционного проекта «Расширение товарной молочной фермы». В рамках проекта 3 декабря текущего года из России завезли 443 головы крупного рогатого скота, включая 152 головы племенных нетелей породы «Голштин-Фриз» и 291 голову коров породы «Джерси».

Кроме того, из Королевства Дания поставлено ещё 513 голов племенного крупного рогатого скота, в том числе 161 головы породы «Джерси» и 352 голов породы «Голштин-Фриз».

Аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что реализация данного проекта в Талгарском районе  позволит укрепить продовольственную безопасность региона. 

Полная реализация проекта позволит вдвое увеличить объёмы производства молока на уровне района, а в целом по области — нарастить производство и поставки молочной продукции на 20 процентов.

#Казахстан #Дания #скот

Популярное

Все
Дроны вывели к табуну
В Усть-Каменогорске открылась резиденция Аяз Ата
Премию Namys вручили в столице
Будущее спорта рождается в селе
Технологии будущего создавать молодым
Это не просто стены!
Наступил сезон гололеда
Голова варит, и руки заняты делом
За соблюдение чистоты – трактор в подарок
Шампиньоны – в чемпионы
Новоселье под Новый год
Более 4 млн сельчан получат доступ к высокотехнологичной медпомощи
Верность заветам Бауыржана Момышулы и солдат Великой Победы
Слова благодарности – ветерану
Почти 800 домов возводят для очередников в Талдыкоргане
Тревожные мысли – первый признак опасности
Вырастить, сохранить, переработать
Вторая жизнь пластика
Наследие Смагула
Почему подростки уходят из дома?
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Получи и путешествуй
Центр академического превосходства
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Год за решеткой: нетрезвого водителя без прав осудили в Жезказгане
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
«Я казах от земли...»
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Важный выбор студентов
Институциональным инвесторам дадут приоритет в недропользовании
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова

Читайте также

За 10 месяцев экспорт казахстанской говядины достиг 30,2 ты…
Казахстан увеличил поставки зерна за рубеж
Необходимо срочное финансирование семеноводства
Итоги года: рост казахстанского агросектора составил 6,1%

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]