Фото: МСХ

Поставка племенных нетелей была 19 декабря, их доставили из аэропорта Алматы на производственную базу кооператива «Алматинский племенной завод», расположенного в Талгарском районе.

В настоящее время в хозяйстве содержится 2 593 головы племенного скота породы «Голштин-Фриз». По итогам 11 месяцев года предприятие произвело 7 420 тонн молока, при этом средний надой на одну корову составил 4 230 килограммов.

В 2025 году в рамках программы «Опыт СКО» кооператив получил льготный кредит в размере 3 млн 480 тыс. тенге, что позволило приступить к реализации инвестиционного проекта «Расширение товарной молочной фермы». В рамках проекта 3 декабря текущего года из России завезли 443 головы крупного рогатого скота, включая 152 головы племенных нетелей породы «Голштин-Фриз» и 291 голову коров породы «Джерси».

Кроме того, из Королевства Дания поставлено ещё 513 голов племенного крупного рогатого скота, в том числе 161 головы породы «Джерси» и 352 голов породы «Голштин-Фриз».

Аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что реализация данного проекта в Талгарском районе позволит укрепить продовольственную безопасность региона.

Полная реализация проекта позволит вдвое увеличить объёмы производства молока на уровне района, а в целом по области — нарастить производство и поставки молочной продукции на 20 процентов.