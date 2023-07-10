Почти в четыре раза сократилось число семеноводческих хозяйств в хлопководстве, и это поставило отрасль в зависимость от импорта
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Любовь Доброта, Туркестанская область
Проблемы в семеноводстве стали сдерживающим фактором развития высокодоходной отрасли сельского хозяйства. Так коротко, но емко кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом селекции и семеноводства хлопчатника ТОО «Мактааральская сельскохозяйственная опытная станция хлопководства и бахчеводства» Сабир Махмаджанов определяет положение дел в хлопководстве. И добавляет: с каждым годом ситуация только усугубляется.