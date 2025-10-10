Почтили память

60
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Мероприятие открыло серию праздничных событий, посвященных юбилею лауреата Государственной премии, поэта, чьи произведения стали классикой национальной литературы

Фото: медиахолдинг "Атырау Акпарат"

В Атырау состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику выдающемуся поэту, писателю, автору текста Государственного Гимна Казахстана Жумекену Нажимеденову, которому в этом году исполнилось бы 90 лет, сообщает Kazpravda.kz

Мероприятие состоялось на площади «Салтанат сарайы» и собрало представителей интеллигенции, поэтов, работников культуры, студентов и жителей города.

Ученики средней школы №2 имени Ж. Нажимеденова прочитали стихотворения поэта: «Алыста мұнарланған тау шыңдары», «Шіркін, сөз-ай, құдіретті ең сен неткен!» и «Салқындап саясында самал көлдің». Своими выступлениями они передали дух творчества поэта - тонкий лиризм, любовь к родной земле и силу национального характера.

С теплыми словами к собравшимся обратились председатель Союза писателей Казахстана Мереке Қулкенов и дочь поэта Карлыгаш Нажимеденова.

Мереке Кулкенов, выступая на церемонии, подчеркнул особенность творчества поэта.

- Иногда говорят, что произведения Жумекена загадочны. На самом деле они не загадочные, а глубокие, философские, требующие вдумчивого восприятия, - сказал Мереке Кулкенов.

Отметим, что празднование юбилея продолжится целым рядом культурных мероприятий: в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова пройдет научно-практическая конференция «Жұмекен жырлары – ғасыр үні», в областной библиотеке им. Г. Сланова - поэтический фестиваль «Жыр Жұмекен», а на стадионе «Мұнайшы» - гала-концерт «Менің Қазақстаным».

Завершит программу 11 октября республиканский айтыс акынов в областном академическом драматическом театре имени Махамбета Утемисова.

 

 

#память #Нажимеденов

Популярное

Все
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
К вопросу о заторах на границе
Ориентиры и задачи для цифрового государства
Ключевые приоритеты регионального сотрудничества
Укрепляя политические и общественные институты
Что прописывает конвенция?
В Кызылорде запущен комплекс по выпуску хлебобулочных изделий
Власти и НПО: деловой разговор
Казпочта объявляет о старте подписной кампании на 2026 год
Даешь первый миллиард!
Качество жизни улучшается
Магия экрана и единство культур
Баланс, диалог, сотрудничество и мир
Лучшие в Азии по артистизму
120 лет на страже прав горняков и металлургов
Путь к суверенитету
Легенды и мифы о злых духах
Атырауские нефтепереработчики демонстрируют зеленый подход
Республиканский конкурс «Отанды сүю – жүректен» стартовал в Казахстане
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Виноградные слезы
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Изучая страницы древних книг
Власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Цифровая трансформация судебной системы
Началось строительство плодоконсервного завода
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Баланс, диалог, сотрудничество и мир
Атырауские нефтепереработчики демонстрируют зеленый подход
Прогресс в школах – прогресс в государстве
Нешоколадный «Зайка»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]