Фото: медиахолдинг "Атырау Акпарат"

В Атырау состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику выдающемуся поэту, писателю, автору текста Государственного Гимна Казахстана Жумекену Нажимеденову, которому в этом году исполнилось бы 90 лет, сообщает Kazpravda.kz

Мероприятие состоялось на площади «Салтанат сарайы» и собрало представителей интеллигенции, поэтов, работников культуры, студентов и жителей города.

Ученики средней школы №2 имени Ж. Нажимеденова прочитали стихотворения поэта: «Алыста мұнарланған тау шыңдары», «Шіркін, сөз-ай, құдіретті ең сен неткен!» и «Салқындап саясында самал көлдің». Своими выступлениями они передали дух творчества поэта - тонкий лиризм, любовь к родной земле и силу национального характера.

С теплыми словами к собравшимся обратились председатель Союза писателей Казахстана Мереке Қулкенов и дочь поэта Карлыгаш Нажимеденова.

Мереке Кулкенов, выступая на церемонии, подчеркнул особенность творчества поэта.

- Иногда говорят, что произведения Жумекена загадочны. На самом деле они не загадочные, а глубокие, философские, требующие вдумчивого восприятия, - сказал Мереке Кулкенов.

Отметим, что празднование юбилея продолжится целым рядом культурных мероприятий: в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова пройдет научно-практическая конференция «Жұмекен жырлары – ғасыр үні», в областной библиотеке им. Г. Сланова - поэтический фестиваль «Жыр Жұмекен», а на стадионе «Мұнайшы» - гала-концерт «Менің Қазақстаным».

Завершит программу 11 октября республиканский айтыс акынов в областном академическом драматическом театре имени Махамбета Утемисова.