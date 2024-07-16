Под вечер начинается смрад

Мы неоднократно писали о проблеме скверных запахов, на протяжении почти десятилетия преследующих жильцов ЖК «Асыл арман». За это время сменилось уже несколько областных, районных и сельских акимов, однако конца и края мучениям асыл-армановцев не видно.

Дело в том, что ТОО «KZ Recycling», позиционирующее себя одним из крупнейших отечественных производителей тарного картона, гофроупаковки и бумаги, сливает отходы своего производства в два озера-отстойника, расположенные недалеко от жилого комплекса. Это поля фильтрации, принадлежащие данной компании.

– Воняет всегда поздним вечером и под утро, – говорит руководитель инициативной группы ЖК Шерхан Есиркен. – Особенно тяжело в ранние часы, когда хочется вдохнуть предрассветного свежего воздуха, а тебя обдувает нечистотами. Ситуация обостряется каждый год летом.

В какие только инстанции не обращались жильцы со своей бедой! Писали заявления в акиматы Карасайского района и Алматинской области, жаловались в прокуратуру, суд, полицию. Представители местных властей обещали решить проблему, построив систему канализации и водоотведения в соседних селах Абай, где расположена производственная база ТОО «KZ Recycling», и Иргели, где находится ЖК «Асыл арман». К этим сетям планировалось подключить поля фильтрации, провести их рекультивацию. Но воз, как говорится, и ныне там.

Напомним: с начала нынешнего года по вине предприятий-поставщиков коммунальных услуг жильцы многострадального ЖК не раз оставались без света, тепла, газа и воды. Коллективные письма с просьбой помочь в наведении порядка граждане направили в Администрацию Президента, Правительство, Генеральную прокуратуру, различные центральные госорганы. Авторы обращений просили, в том числе, решить многолетнюю проблему зловония.

И вот на днях Шерхан Есиркен получил ответ за подписью вице-министра экологии и природных ресурсов РК Жомарта Алиева, в котором сообщается, что территориальным департаментом Минэкологии проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «KZ Recycling». Выявлены нарушения требований Экологического кодекса, установлено превышение сброса неочищенных сточных вод на поля фильтрации.

Составлены протоколы по трем статьям КоАП РК, на предприятие наложены штрафы на общую сумму свыше 50 млн тенге. Кроме того, выдано предписание об устранении нарушений экологического законодательства республики.

Обрадованные хорошей новостью жильцы выразили огромную благодарность местным экоактивистам. По их мнению, необходимо перенести картонную фабрику подальше от жилой зоны, подключить предприя­тие к системе канализации и установить на нем современные очистные фильтры.

Инициативная группа намерена и дальше продолжать борьбу за чистый воздух в жилом массиве. Конечная их цель – добиться, чтобы уполномоченные госорганы полностью запретили слив производственных отходов в злополучные озера-отстойники.