Под видом благотворительного фонда в Жамбылской области вымогали деньги

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Лидера банды осудили к 11 годам лишения свободы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В апреле 2023 года  пресечена деятельность устойчивой преступной группы, действовавшей на территории Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральной прокуратуры РК

Данная преступная группа, состоящая из 7 ранее судимых лиц, под видом благотворительного фонда, на протяжении 2-х лет путем угроз, применения насилия к предпринимателям, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством.

Установлены обстоятельства совершения ряда преступлений с целью осуществления замысла организатора ОПГ, определена тесная взаимосвязь между ее участниками (членами) и согласованность их действий.

К примеру, участники ОПГ по указанию его организатора на территории Меркенского района в целях разрешения долгового вопроса, с извлечением материальной выгоды для себя и участников ОПГ, путем применения насилия потребовали у двоих потерпевших 1 млн тенге и 10 килограмм наркотиков для личного употребления.

Один из потерпевших, опасаясь за свою жизнь, перевел через Kaspi 500 тысяч тенге. Данные денежные средства были разделены между участниками ОПГ.

Аналогичная преступная схема имела место в отношении 4 предпринимателей.

21 января 2025 года по результатам судебных разбирательств Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области вынесен обвинительный приговор в отношении организатора и участников ОПГ.

Приговором суда лидер ОПГ осужден к 11 годам лишения свободы, другим участникам назначено наказание от 8 до 10 лет лишения свободы.

Вина подсудимых полностью доказана. Приговор суда в законную силу не вступил.

#ОПГ #Жамбылская область #наказание

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