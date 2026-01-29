Почему именно в этих регионах, стало известно на пленарном заседании Мажилиса. Вчера палата под председательством спикера Ерлана Кошанова ратифицировала соглашение между правительствами Казахстана и Китая о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Проект депутатам представил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

– Данное соглашение является важным этапом развития двустороннего сотрудничества в сфере устойчивой и зеленой энергетики. Цель соглашения – развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, внедрение современных технологий генерации и накопления энергии, а также содействие устойчивому социально-экономическому развитию регионов Казахстана, – отметил министр.

Он сообщил, что в рамках соглашения планируется строительство трех ветровых электростанций суммарной мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 300 МВт. По словам главы Минэнергетики, данные проекты входят в число самых масштабных проектов в сфере ВИЭ, реализуемых в Казахстане в рамках межгосударственного сотрудничества. Реализация проектов планируется на территории Павлодарской, Карагандинской и Туркестанской областей.

Как отметил в своем выступ­лении руководитель рабочей группы по законопроекту, председатель Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин, рассматриваемое межправительственное соглашение напрямую связано с направлениями климатической политики, экологии и энергетической безопаснос­ти, которые последовательно поднимает Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

– В настоящее время энергетическая система страны проходит сложный этап. Спрос на электрическую энергию ежегодно растет, при этом в отдельные часы пиковой нагрузки в ряде регионов наблюдается дефицит мощности. Высокая зависимость структуры генерации от угля не только усиливает экологи­ческую нагрузку, но и ограничивает маневренные и балансирующие возможности энергосистемы. В этих условиях развитие возобновляемых источников энергии является не выбором, а объективной необходимос­тью, – подчеркнул Едил Жанбыршин.

Глава профильного комитета также напомнил, что, согласно принятым меж­дународным обязательствам, Казахстан должен довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны минимум до 15% к 2030 году.

В ходе обсуждения депутаты задали министру ряд вопросов – об условиях интеграции электроэнергии ВИЭ в общую распределительную сеть, о мерах по недопущению роста тарифной нагрузки на потребителей, требованиях по доле местного содержания при строительстве ВИЭ и другие.

Так, депутат Олжас Куспеков напомнил, что при строительстве крупных проектов станций ВИЭ, как правило, учитываются природные особенности региона. В этой связи депутат спросил, почему именно в Павлодарской и ­Карагандинской областях решено ставить ветроэлектростанции, ведь есть регионы с более активным вет­ровым потенциалом, например Кызыл­ординская, Мангис­тауская или область Жетысу. К слову, вопросов по Туркестанской области не возникло – регион уже испытывает дефицит электроэнергии, и здесь все логично.

Отвечая на вопрос депутата, Ерлан ­Аккенженов сообщил, что Карагандинская и Павлодарская области являются одними из самых насыщенных ветрами областей. Кроме того, министр отметил большой спрос на электроэнергию в данных регионах ввиду их индустриального развития и планах по строительству Центра обработки данных в ближайшем будущем.

Мажилис также ратифицировал Соглашение о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, совершенное 6 ноября 2024 года в городе Бишкеке. Как сообщил в своем докладе и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, документ направлен на создание совместного механизма реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на территории государств-членов и государств-наблюдателей, а также других стран.

Руководитель рабочей группы по законопроекту депутат Аян Зейнуллин дополнил, что к основным функциям Механизма гражданской защиты относятся реагирование на ЧС, спасение жизни и имущества, оказание медицинской помощи, обеспечение экстренной связи, мониторинг и анализ рисков, предоставление укрытия, оказание гуманитарной помощи во время катастроф и ЧС, а также предупреждение и обеспечение готовнос­ти к ним. По словам мажилисмена, еще одним важным направлением является разработка единых стандартов профессиональной подготовки и организация теоретических и практических программ обучения без отрыва от производства с целью повышения профессиональной компетентности персонала всех уровней, работающего в области управления ЧС.

Кроме того, в ходе пленарного заседания Комитет Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию принял в работу законопроект о ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Казахстана к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, а также проект ратификации Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Монголией.

В завершение пленарного заседания мажилисмены направили 19 депутатских запросов государственным органам по актуальным социальным и экономи­ческим темам.