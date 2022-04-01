В Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Как отметили в АФМ, основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях и является особо опасной для жизни и здоровья.

Так, в Туркестанской области в результате следственно-оперативных действий ликвидированы 2 цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции.

Обнаружена и изъята алкогольная продукция известных брендов.

Более 3 тысяч бутылок, свыше 3,5 тысячи учетно-контрольных марок, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы.

Проводится досудебное расследование.