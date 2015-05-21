Статьи Поддерживать созидательный имидж страны

Баян ДЖУБАТОВА, декан факультета востоковедения КазНУ им. Аль-Фараби:



Пять институциональных реформ и "100 шагов" Плана нации, выдвинутые Президентом, имеют большое значение для развития страны. Как представителю сферы высшего образования, мне очень близки следующие слова Главы государства: "В нашем обществе исторически сложилось множество языков и культур, что делает его более сильным и единым". Это – не просто слова. Наши предки говорили: если вы загадываете на год вперед – выращивайте хлеб. Если вы загадываете на сто лет вперед – посадите деревья. Если вы загадываете на целую вечность – воспитывайте человека, молодое поколение.



Так как университет занимается воспитанием молодого поколения, мы должны и дальше укреплять нашу гражданскую идентичность, собственную модель стабильности и общественного согласия, обеспечивая равенство прав всех граждан независимо от расовой, этнической, религиозной и социальной принадлежности. Казахстан – светское государство, одним из принципов существования которого является толерантность. Это является нашим историческим достижением, которое мы должны сберечь и передать следующим поколениям.



Я считаю, что мы должны также продолжать работу по популяризации созидательного имиджа Казахстана как благополучной и безопасной страны. Особую важность приобретают вопросы предоставления нашим зарубежным университетам-партнерам качественной и профессиональной информации о Казахстане и его модели гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений, эффективном использовании возможностей "мягкой силы" – информационного, экономического, политического и культурного взаимодействия, так называемых "этнокультурных брендов".



Продвижение позитивного образа страны должно иметь конкретную стратегию. Наша сила – в общем культурном наследии, ответственном подходе и бережном отношении к исторической памяти, в укреплении общенародного единства, всего того, что составляет богатство и величие страны.



Чувство патриотизма прививается молодому поколению не голыми лозунгами и словами, а конкретными делами, действиями. Мы все должны работать над продвижением национального бренда.



Национальная идея "Мәңгілік Ел" – это наш посыл в будущее, и для его реализации мы должны наилучшим образом воспитывать наших детей, которым завтра жить в независимом и процветающем Казахстане.