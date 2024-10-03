Поддержка в кадрах и технологиях

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске открылся Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий в области металлургии и добычи полезных ископаемых

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Новый научно-образовательный центр создан на базе Восточно-Казахстанского техуниверситета им. Д. Серикбаева в соответствии с меморандумом, подписанным в Акорде в ходе официального визита канцлера ФРГ Олафа Шольца. Как отметила принявшая участие в торжественной церемонии посол Германии в РК Моника Иверсен, в сотрудничестве двух стран открыта новая глава. Проект предусматривает партнерство в подготовке специалис­тов-технарей, способных обеспечить устойчивое развитие экономики, а также академический обмен.

– Германия намерена фокусироваться­ на проектах, связанных с редкими и редкоземельными металлами, – отметила Моника Иверсен. – Это также потребует подготовленных грамотных профессионалов и серьезных профильных исследований.

По словам министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека, страна активно развивает интернационализацию. На сегодня 33 ведущих мировых университета приняли решение открыть в Казахстане свои представительства, кампусы. Важное соглашение подписано с компанией Svevind Energy Group по созданию производства «зеленого» водорода, причем на МНВО лежит задача обеспечения кадрами и разработки соответствующей научной программы. В 2023 году Евросоюз принял отдельную стратегию, согласно которой промышленно развитая северная часть ЕС станет потребителем и инвестором проектов по альтернативной энергетике, в том числе водородной.

– Важнейшим для нас является также проект совместного Казахстанско-Немецкого института в Усть-Каменогорске, – подчеркнул глава ведомства. – Такие инвестиции в человеческий капитал и технологии станут основой для вывода региональной экономики на новый технологический уровень. В начале года мы открыли здесь же мастерскую «Лу Бань» – первый специализированный центр по подготовке инженеров для обслуживания и ремонта электрокаров и автомобилей с гибридным двигателем. Сейчас в Китае решили дополнить его IT-центром. Стои­мость проекта – три миллиона долларов. Группа из 15 сотрудников университета уже прошла обучение в Тяньцзине. Более того, в китайском правительстве вопреки принципу «одна мастерская «Лу Бань» на одну страну» дали согласие на открытие мастерских еще в Астане и Алматы.

Как отметил Саясат Нурбек, новый Казахстанско-Немецкий институт целиком отвечает стремительно растущему в мире интересу к редким и редкоземельным металлам. Например, в августе Казахский национальный исследовательский техуниверситет им. К. Сатпаева подписал соглашение с корейским Национальным центром редких металлов на пятилетнюю исследовательскую программу. Сеул планирует инвестировать в проект 20 млрд вон. В нашей стране, по словам министра, также предусмотрены значительные средства на современное оборудование для университетов из чис­ла центров академического и исследовательского превосходства.

КНИ включает 10 лабораторий и исследовательских центров по химии и физике минералов, технологии обогащения и металлургии. Помимо академических и прикладных проектов, здесь смогут готовить работы магистранты, обучаю­щиеся по программам двойного диплома. По словам председателя правления – ректора ВКТУ Сауле Рахметуллиной, новый институт плюс создание центра академического превосходства горно-металлургического профиля, безусловно, дадут эффект синергии.

– Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий станет ключевой платформой для обмена знаниями и опытом между Казахстаном и Германией, – выразила убеждение руководитель университета. – Нам предстоит объе­динить лучшие практики наших вузов и горно-металлургических компаний.

#Усть-Каменогорск #Образование #университет #Германия

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