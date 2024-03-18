Подготовиться к большой воде

Прошедшей осенью «Казах­станская­ правда» писала о том, что одна из плотин Акмолинской области – «Иванковская» Буландынского района, построенная в 1975 году, – ни разу не ремонтировалась. Ее аварийное состояние очень беспокоило жителей села, расположенного ниже по реке. Потоп иванковцы уже переживали. В 2017-м тихая и безо­бидная речушка Жолболды разлилась так, что ближайшая к берегу улица полностью ушла под воду. С той поры каждую вес­ну люди, опасающиеся пов­тора потопа, всем селом несут дежурство возле реки.

Аварийное состояние старой дамбы подтвердила и комиссия. Тогда же людям пообещали: на следующий год на ней начнутся ремонтные работы. Но ремонта многострадальная насыпь в обозначенный год так и не увидела… Между тем в теле плотины образовались две глубокие промоины.

Жители переживали: если дамба не будет отремонтирована, выдержит ли грядущий паводок? А чем это им может грозить, они и представить боятся… В паводок чаша водохра­нилища может заполниться за три часа. А если вода, как в 2017 году, снова пойдет разом? Тогда полуразрушенная плотина не сможет долго удерживать натиск прибывающей воды. Более того, дамба расположена выше, а село – в низине. Тревоги сельчан, которым предстоит пережить нынешний паводок, понятны.

О состоянии плотины «Иванковская», как и других, срок экс­плуатации которых перешагнул 30–40-летние рубежи, в области известно.

На недавнем брифинге в РСК заместитель акима Буландынского района Ораз Смагулов отметил, что противопаводковые мероприятия в районе начаты. Как водится, разработан план работы с акцентом на самые болевые точки. По его словам, «Иванковская» находится на балансе акимата Ергольского сельского округа. Состояние гидротехнического сооружения переведено в статус «аварийное». Было подчеркнуто: оно представляет опасность для жителей села Иванковка. Упомянул заместитель акима и то, что для своевременного оповещения людей в селе установлена электрическая сирена…

Что было за это время сделано? Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования разработана ПСД на реконструкцию плотины «Иванковская», ориентировочная сумма ремонта – 310 млн тенге. 24 августа 2023 года в селе Иванковка прошли общественные слушания, на которых жителей ознакомили с проектом. Они начинание, конечно, поддержали, других предложений ведь не было.

В сентябре прошлого года документ прошел экологическую экспертизу в Министерстве экологии. В настоящее время находится на госэкспертизе, заключение планируется получить в апреле 2024 года. Затем будет подана бюджетная заявка на выделение финансовых средств. Отметил Ораз Смагулов, что в октябре 2023 года силами акимата района дамба переведена в транзитный режим. Чаша плотины опорожнена полностью.

В аварийном состоянии пребывает и «Прохоровско-Колоколовская» плотина, расположенная в Караозекском сельском округе Буландынского района. Построе­на она также в 1975 году для сельскохозяйственных и рыбохозяйственных целей. В ноябре и здесь акиматом района для безаварийного сброса паводковых вод вскрыт обводной канал плотины без опорожнения чаши, объем воды в которой составляет около 2,7 млн кубических метров.

Бюджетная заявка на ремонт этой плотины уже подана в управление экономики и бюджетного планирования. По всей видимости, переустройство обеих аварийных дамб произойдет не ранее лета 2024 года. Поэтому акиматом района проводится тщательная подготовительная работа, если понадобится, то вплоть до эвакуации людей.

Еще в январе 2023 года представители департамента по ЧС на одном из брифингов подчеркивали: три плотины – «Иванковская» в Буландынском, «Основная» в Шортандинском и «Веденовская» в Бурабайском районе –пребывают в крайней степени изношенности. Выводы сделаны после комиссионного осмотра гидротехнических сооружений осенью 2022 года.

Как отметил заместитель акима Бурабайского района Бактыбек Жапаев, плотина «Веденовская» расположена в устье реки Аршалы, она введена в эксплуа­тацию в 1970 году. Состояние ГТС, находящегося в коммунальной собственности области, названо неудовлетворительным.

С 2020 по 2022 год силами акимата Бурабайского района проведена работа по очистке и углублению обводного канала плотины, что позволило создать резервную емкость. Как заверил на брифинге заместитель акима Бурабайского района Бактыбек Жапаев, угрозы подтопления населенных пунктов в регионе нет. Село Веденовка выведено из зоны подтопления, поскольку все обводные каналы на плотинах приведены в должное состояние. Да и снега в этом году вывезено намного больше, чем в прошлом.

Взрывают лед

В области Абай начались взрывные работы на реках.

Первые профилактические дробление и рыхление льда на Иртыше прошли в Семее в поселке Мирный. Общая площадь работ составила 9 340 кв. м. Для их проведения специалистам понадобилось 650 кг взрывчатки и 260 зарядов. По словам спецалистов, уровень воды в Иртыше в настоящее время составляет 298 см, пороговый уровень – 450 см.

В Бородулихинском районе для предотвращения ледовых заторов на реке Убе проведены взрывные работы на площади 6 500 кв. м с использованием 400 кг взрывчатки. Также планируется произвести дробление льда в Бескарагайском районе.

Безопасность во время взрывных работ обеспечили спасатели департамента по ЧС области Абай, службы скорой помощи и полиции, ГУ «Казселезащита» МЧС. Взрывные работы позволяют обезопасить населенные пунк­ты, расположенные на прибрежных участках, от подтоп­лений.

В зоне риска

Семь районов Карагандинской области находятся в паводкоопасной зоне.

Больше остальных рискуют оказаться затопленными талыми водами пять сел – Чкалово, Сарытобе, Садовое, Тассуат, Ынтымак, и два поселка – Габидена Мустафина и Нура. Эти населенные пункты находятся ближе остальных к водохранилищам и рекам.

Они защищены дамбами и земляными валами, однако руководство департамента по ЧС Карагандинской области не исключает, что вода может перелиться или просочиться сквозь насыпи.

Всего под особым контролем спасателей находятся 150 населенных пунктов, 109 участков автомобильных и железных дорог, а также 250 водохозяйственных сооружений.

С 14 марта до 20 кубометров в секунду увеличен сброс воды на двух водохранилищах региона – Самаркандском и Ынтымакском. Это необходимо для промывки русел рек и подготовки их к весеннему периоду. Благодаря сбросам воды снижается риск повреждения плотин и подтоп­ления сел и поселков.

Гидрометеорологическая обстановка в Карагандинской области стабильная. Как показывает космомониторинг, более 90% территории региона еще покрыто снегом.