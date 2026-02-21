фото election.gov.kz

В Астане прошло очередное заседание Центральной комиссии референдума, на котором члены ЦКР обсудили ход подготовки к голосованию по проекту новой Конституции.

На повестку были вынесены следую­щие вопросы: обеспечение условий для лиц с инвалидностью; определение порядка голосования и подведения его итогов; изготовление бюллетеней; аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций.

Заседание прошло под председа­тельст­вом главы ЦКР Нурлана Абдирова с участием членов Центральной комиссии референдума, представителей минис­терств иностранных дел, искусственного интеллекта и цифрового развития, внутренних дел.

Член ЦКР Ләззат Сүйіндік, выступившая с докладом по первому вопросу, отметила, что обеспечение избирательных прав лиц с инвалидностью – безус­ловный приоритет. Реализация мер доступности находится на контроле: проводятся проверки участков с учас­тием неправительст­венных организаций, осуществляется обучение членов комиссий, апробируются новые технологические решения.

Отдельно вопросы обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью обсуждались на расширенном заседании соответствующей рабочей группы при ЦКР, прошедшем 19 февраля. На нем были, в частности, представлены предварительный вариант трафарета для самостоятельного заполнения бюллетеня с использованием шрифта Брайля, а также аудиосопровождение текста проекта Конституции на двух языках, предна­значенное для всех участков голосования.

Как акцентировал председатель Центральной комиссии референдума, размещение на участках текста проекта Конституции с аудио­сопровождением – это новый подход к обеспечению доступнос­ти для лиц с инвалидностью.

В свою очередь уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте, депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан отметил, что все высказанные на площадке рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью замечания и рекомендации учтены комиссией. Он также добавил, что представленный трафарет для самостоятельного заполнения бюллетеня людьми с нарушениями зрения неоднократно проходил экспертизу, доработан с учетом требований и соответствует установленным нормам.

Руководители аппаратов акимов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, принимавшие участие в заседании посредством видеоконференцсвязи, представили информацию о подготовке участков для голосования на местах. Было отмечено, что в регионах в соответствии с постановлением ЦКР от 12 февраля обеспечено материально-техническое оснащение участков, созданы условия доступности для лиц с инвалидностью, сформированы и переданы в комиссии списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Также представители регионов рассказали о работе call-центров и telegram-ботов, мерах по обеспечению участия студентов, прибывших из других регионов, граждан, работающих вахтовым методом и проживающих в агломерациях, а также об организации услуг инватакси и сурдоперевода.

Член ЦКР Азамат Айманакумов разъяснил основные нормы законодательства, регулирующие порядок организации и проведения голосования на республиканском референдуме, а также подведения его итогов.

В частности, он остановился на вопросах информирования граждан, указав, что участковые комиссии не позднее чем за 10 дней до референдума доводят сведения о дате, времени, месте и порядке голосования. В регионах уже проводится информационная работа с использованием различных форматов.

– Для персонализированного информирования предусмотрены подворовые обходы и вручение именных пригласительных с QR-кодом – практика, успешно апробированная в предыдущих электоральных кампаниях, – отметил, комментируя доклад, Нурлан Абдиров.

Отдельно рассмотрен механизм голосования по открепительным удостоверениям: граж­дане, находящиеся вне места регистрации, вправе получить документ, позволяющий голосовать по месту пребывания, с момента представления списков для всеобщего ознакомления и до 18.00 дня, предшествующего голосованию. Открепительное удостоверение выдается по письменному заявлению при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Азамат Айманакумов также проинформировал, что голосование пройдет на 10 411 участках референдума, из которых 80 – при представительствах РК в 62 иностранных государствах.

По данным ЦКР, участие в голосовании смогут принять 12 461 796 граждан страны. Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в списки избирателей. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

В ходе заседания также были затронуты процедуры голосования в день референдума – на участке по месту регистрации, вне помещения по письменному заявлению гражданина, а также в местах временного пребывания и за рубежом.

Продолжая тему, заместитель председателя ЦКР Мухтар Ерман сообщил, что совместно с министерствами искусственного интеллекта и цифрового развития и внутренних дел запускаются два онлайн-сервиса – по проверке сведений о месте регистрации на портале «электронного правительства» и по регистрации граждан по адресам избирательных участков.

– Сервис позволит участковым комиссиям по письменному обращению гражданина через eGov подтверждать место его регистрации для включения в список избирателей. Он будет доступен на 5 066 участках. Возможность временной регистрации в день голосования предусмотрена на 220 участках, – сообщил Мухтар Ерман.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин рассказал, что отдельно проработан вопрос оповещения граждан: информирование будет осуществляться посредством SMS-рассылок, push-уведомлений в eGov Mobile, мобильных приложений банков второго уровня, а также через размещение информационных материалов и баннеров на портале ЕПИР и eGov.

Член ЦКР Михаил Бортник на заседании представил разработанную комиссией форму бюллетеня для голосования на республиканском референдуме.

В бюллетень включен вопрос, выносимый на референдум: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?» Предусмотрены два варианта ответа: «ДА, принимаю» и «НЕТ, не принимаю».

Также Центральной комиссией референдума определены требования к степени защищенности, предусматривающие применение полиграфических элементов защиты.

Количество изготавливаемых бюллетеней определяется на основании списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Бюллетени доставляются участковым комиссиям с резервом в 1% от общего числа избирателей на участке. Таким образом, в целом для проведения референдума изготовлению подлежат бюллетени в количестве 12 586 413 единиц. Участковые комиссии получат их не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до дня голосования.

Заместитель председателя ЦКР Мухтар Ерман также рассказал о ходе аккредитации международных наблюдателей на республиканский референдум.

По представленной им информации, на сегодняшний день для аккредитации внесены кандидатуры 21 наблюдателя от трех международных организаций и пяти иностранных государств. В том числе: от Азербайджана – две кандидатуры (включая председателя ЦИК Азербайджана); от Кыргызстана – две кандидатуры; от Государства Палестина – один наблюдатель; от Таджикистана – одна кандидатура; от Королевства Таиланд – один наблюдатель. Также представлены семь человек от миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств; шесть наблюдателей от Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и одна кандидатура от Тюркской Академии.

Мухтар Ерман добавил, что по мере поступления предложений данные по наблюдателям будут обновляться. Кроме того, на заседании был принят проект постановления Центральной комиссии референдума об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств.