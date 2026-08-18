Подготовка продолжается

В регионе он провел рабочее совещание, на котором о проделанной работе проинформировали руководитель аппарата акима области, председатель областной территориальной избирательной комиссии, представители прокуратуры и департамента внутренних дел, главы управления координации занятости и социальных программ региона и другие.

В частности, участники совещания обсудили материально-техническую оснащенность избирательных участков и работу онлайн-сервисов.

– Особое внимание следует уделить качественной организации работы участковых избирательных комиссий, выдаче открепительных удостоверений для граждан на право голосования, – отметил Мухтар Ерман. – Важно свое­временно вручить каждому избирателю индивидуальное приглашение на выборы, обеспечить доступность голосования, качественное подключение избирательных участков к Интернету, особенно тех, где будут запущены онлайн-сервисы временной регистрации граждан.

Сегодня в регионе работают 386 участковых избирательных комиссий, в состав которых входят 2 720 членов. В ходе ознакомления с работой избирательных участков № 375 и 260, расположенных в областном центре, замглавы ЦИК подчеркнул, что деятельность участковых комиссий должна быть прозрачной и открытой, а сами объекты доступными для всех граждан, особенно для граждан с инвалидностью.

Отметим, что в регионе уже работают представители международных наблюдательных миссий. Так, представители Миссии БДИПЧ ОБСЕ присутствовали на рабочем совещании Мухтара Ермана с государственными органами и ознакомились с деятельностью избирательных участков.

Во время посещения офиса Единого call-центра 109 Мухтару Ерману рассказали о работе по информированию граждан. Здесь диспетчеры, работающие в две смены, принимают звонки жителей и оперативно консультируют избирателей по вопросам предстоящих выборов.

В области запущен онлайн-сервис, позволяющий проверить себя в списках избирателей, узнать порядок получения открепительных удостоверений и номера сall-центров. Он доступен в мобильном приложении «Smart Қызылорда» и мессенджере Telegram.

Кроме того, Мухтар Ерман продемонстрировал членам территориальной и участковых избирательных комиссий возможности ИИ-ассистента Sailau AI, функционирующего на сайте ЦИК.