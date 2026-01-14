Подготовлен закон о специальном статусе города Алатау

Мажилис
109
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект закона «О специальном статусе города Алатау», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Нуртай Сабильянов, проект закона разработан в рамках реализации Послания Главы государства от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху ИИ».

«Законопроект направлен на создание условий для становления города Алатау в качестве экономического, технологического, научно-образовательного торгово-развлекательного инвестиционного центра международного значения», - сказал мажилисмен.

Также, добавил Сабильянов, документ направлен на повышение гарантий, уровня правовой защиты инвестиций, развитие города, применение передовых технологий науки и техники, технологических инноваций, подходов и практик в целях построения умного города и экономического развития Алатау.

#мажилис #город #законопроект #статус #Алатау

