Административная амнистия позволит снять аресты со счетов без обращения к судебным исполнителям

Мажилис
Айман Аманжолова
корреспондент

Принятие закона об амнистии в связи с новой Конституцией позволит гражданам снять ограничительные меры с имущества и банковских счетов без необходимости обращаться к судебным исполнителям. Об этом заявил депутат Мажилиса РК Кайрат Балабиев, представляя доклад по законопроекту в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отмена штрафов и снижение долговой нагрузки

По словам депутата, одной из главных целей законопроекта является гуманизация уголовной политики и снижение долговой нагрузки населения в рамках первой административной амнистии.

Как отметил Балабиев, в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены нормы, регулирующие порядок прекращения исполнения постановлений о наложении административных взысканий, вынесенных уполномоченными органами.

Кроме того, Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» предусматривает основания для прекращения исполнительного производства в случае применения акта амнистии.

«Эти нормы позволяют гражданам без обращения к судебному исполнителю снимать ограничительные меры с имущества и банковских счетов. Дополнительно следует отметить, что в случае прекращения исполнительного производства на основании акта амнистии граждане освобождаются от дополнительных расходов по оплате исполнительных санкций и оплаты деятельности частного судебного исполнителя», – подчеркнул депутат.

По его словам, предлагаемые изменения не только упрощают процедуру, но и существенно снижают финансовую нагрузку на граждан.

Какие изменения ожидаются в уголовно-исполнительной системе

Балабиев также сообщил, что принятие законопроектов позволит решить ряд системных вопросов в уголовно-исполнительной сфере.

Речь идет об улучшении условий содержания лиц, которые не подпадут под амнистию, совершенствовании материально-бытовых и медико-санитарных условий в учреждениях, а также перераспределении высвобождаемых бюджетных средств на развитие уголовно-исполнительной системы и внедрение международных стандартов исполнения наказаний.

Амнистия как инструмент профилактики

Депутат подчеркнул, что амнистия является не только юридическим механизмом, но и важным инструментом предупреждения правонарушений.

«Осознавая свои ошибки и получая шанс на исправление, человек становится менее склонным к повторению преступления», – отметил он.

По словам Балабиева, амнистия демонстрирует способность государства не только наказывать, но и исправлять, предупреждать нарушения и восстанавливать социальную справедливость.

«Амнистия – это не проявление слабости государства, а проявление силы государства, уверенного в способности закона не только наказывать, но и исправлять, предупреждать и восстанавливать социальную справедливость», – заявил депутат.

Он добавил, что рассматриваемые законопроекты соответствуют духу конституционных реформ, задачам построения Справедливого Казахстана и интересам граждан страны.

 

#Казахстан #штраф #амнистия

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