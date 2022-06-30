Фото: Kazpravda.kz
Экономика , Сельское хозяйство
Поднимутся ли цены на продукты в связи с ростом заболеваемости КВИ, ответили министры
Диасов Ораз
корреспондент

Министры торговли и интеграции, а также сельского хозяйства высказались о вероятности роста цен на продукты питания на фоне повышения заболеваемости коронавирусом в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Для всплеска цен таких условий нет. Понятно, что ажиотажный рост цен всегда имеет место быть, но соответствующие разъяснения мы даем. Регулярно проводим разъяснительную работу среди населения по балансу социально-значимых продуктов. Условий для роста цен на продукты именно в условиях пандемии нет», - сказал в кулуарах Парламента министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

С ним солидарен и министр сельского хозяйства.

«Мы прошли две волны пандемии. В первую волну и сейчас мы уже более опытные, уже имеем представление и понимание, что такое пандемия, что такое коронавирус – поэтому увеличили площади посевов и запасы социально-значимых продуктов. Всё, что зависит от нас, мы сделали. Я думаю, все будет нормально. Такого ковида, как в начале и пике пандемии, уже, думаю, не будет», - добавил Ербол Карашукеев.

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