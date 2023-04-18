Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Алматинской области

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали полицейские Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП Астаны

В полицию Уйгурского района 13 апреля местная жительница сообщила об изнасиловании ее дочери.

«В рамках расследования факта по уголовной статье «Изнасилование» проводятся все необходимые следственные действия с назначением ряда судебно-медицинских экспертиз. Проверяются доводы сторон для всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.

Подозреваемого задержали и водворили в ИВС.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, а также в интересах следствия подробности не разглашаются.