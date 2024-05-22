Подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из Азербайджана в Астану

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, сегодня сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии МИДа доставили из Азербайджана гражданина Казахстана за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Как выяснилось, в период с 2021 по 2023 годы он незаконно заполучил деньги граждан в размере 21,5 млн тенге под предлогом доставки мобильных телефонов по низкой цене из ОАЭ.

Кроме того, в январе 2022 года он обманным путем завладел автомашиной, причинив существенный ущерб потерпевшему на сумму 24 млн тенге.

«После совершения преступлений подозреваемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор в Астане», – проинформировали в надзорном органе.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, отметили в пресс-службе.