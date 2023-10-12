Подозреваемого в руководстве финпирамидой казахстанца экстрадировали из Украины

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В пресс-службе генеральной прокуратуры РК сообщили об экстрадиции из Украины подозреваемого в руководстве финансовой пирамидой казахстанца, передает Kazpravda.kz.

"Офисом генерального прокурора Украины удовлетворен запрос генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданина, разыскиваемого по подозрению в руководстве финансовой пирамиды "LIDER". Он подозревается в руководстве и организации незаконной схемы привлечения денежных вкладов граждан в лжепроекты в целях хищения чужого имущества в период с 2017 по 2019 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате преступных действий более 240 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млрд тенге.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования и его объявили в международный розыск.

"В августе 2023 года подозреваемый был задержан правоохранительными органами Украины. Сотрудниками генеральной прокуратуры, интерпола министерства внутренних дел, при содействии министерства иностранных дел РК подозреваемый экстрадирован из Украины для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время он водворен в следственный изолятор г. Астана. Ему грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе генпрокуратуры.