Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Опубликовано видео задержания мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Фигурант был задержан менее чем за сутки — его обнаружили в поле вблизи села Родина Целиноградского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Напомним, 14-летняя жительница села Ынтымак скончалась от ножевых ранений.

«В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Продолжаются следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции. Правоохранительные органы подчеркивают: подозреваемый понесет наказание по всей строгости закона. Насилие в отношении несовершеннолетних будет пресекаться максимально жестко и без каких-либо исключений», − проинформировали в правоохранительных органах.

