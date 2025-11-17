Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Акмолинской области

Закон и Порядок
99
Дана Аменова
специальный корреспондент

14-летняя жительница села Ынтымак скончалась от ножевых ранений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Опубликовано видео задержания мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Фигурант был задержан менее чем за сутки — его обнаружили в поле вблизи села Родина Целиноградского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Напомним, 14-летняя жительница села Ынтымак скончалась от ножевых ранений.

«В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Продолжаются следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции. Правоохранительные органы подчеркивают: подозреваемый понесет наказание по всей строгости закона. Насилие в отношении несовершеннолетних будет пресекаться максимально жестко и без каких-либо исключений», − проинформировали в правоохранительных органах.

Ранее, по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Дубае был задержан гражданин РК, разыскиваемый за убийство. 

#задержание #убийство #подозреваемый

Популярное

Все
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
В Казахстане начали применять протонную терапию
Белорусского блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане
Радиохирургия стала доступна казахстанским пациентам с онкологией
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
Египет повышает стоимость виз
Осужденного за убийство и человека с шизофренией назначили опекунами в Акмолинской области
В Дубае открыли самый высокий в мире отель
Бектенов проверил ход внедрения передовых медтехнологий
Токаев утвердил поправки в закон по вопросам ИИ и цифровизации
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Регламент работы врачей общей практики обновили в Казахстане
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Акмолинской области
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Лиса напала на жительницу Костанайской области
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
На счету уже 18 медалей!
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Осужденного за убийство и человека с шизофренией назначили …
Руководству финпирамиды «Warner Bros» вынесли приговор
В Алматинской области привлекли к ответственности 18 человек

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]