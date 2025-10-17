Фото: Polisia.kz

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Дубае был задержан гражданин РК, разыскиваемый за убийство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Мужчина подозревается в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам компании «Lenovo Казахстан».

Мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники. Осенью прошлого года на территории Алматинской области по заказу задержанного двое злоумышленников совершили убийство.

В правоохранительных органах отметили, что ранее оба исполнителя преступления были взяты под стражу.

