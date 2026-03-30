Подозреваемых в мошенничестве супругов задержали в Жамбылской области

91
Дана Аменова
специальный корреспондент

Злоумышленники некоторое время скрывались у знакомых

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники департамента криминальной полиции МВД задержали на территории Жамбылской области 40-летнего мужчину и его 45-летнюю супругу, находившихся в международном розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как было установлено, путем обмана и злоупотребления доверием под различными предлогами они завладели деньгами граждан городов Астана и Семей на общую сумму около 200 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что разыскиваемые длительное время скрывались у знакомых в одном из населенных пунктов Жамбылской области.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. 

#задержание #мошенничество #супруги

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]