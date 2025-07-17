Подозреваемых в похищении и убийстве задержали в Алматы

Задержания
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Венера Баталова
корреспондент

Комитетом национальной безопасности совместно с Департаментом полиции Алматы проведена спецоперация по задержанию двух участников организованной группировки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Фото: КНБ РК

Они подозреваются в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска, совершенном в мае 2025 года. С июня находились в розыске.

В настоящее время судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Также рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности жителя Алматы, который, по данным следствия, умышленно укрывал разыскиваемых.

Дополнительная информация в интересах следствия не подлежит разглашению (статья 201 ч. 1 УПК РК).

В соответствии со статьей 432 Уголовного кодекса Республики Казахстан за сокрытие преступления и преступников предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в комитете.

#задержание #розыск #убийство #преступники #похищение

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