Общество
Подозреваемых в вымогательстве денег задержали в Туркестанской области
Айдана Демесинова
В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"В держурную часть Мактаральского РОП с заявлением обратился местный житель, занимающийся целительством и сообщил, что у него вымогают деньги. По словам потерпевшего, к нему пришли неизвестные лица с видеокамерой, которые представившись проверяющими из правоохранительных органов, под предлогом отсутствия у целителя лицензии, стали вымогать 100 тысяч тенге, якобы за закрытие дела. Однако потерпевший не дал вымогателям денег, а обратился с заявлением в полицию", – говорится в сообщении.

Также с аналогичным заявлением в Мактаральский РОП обратился местный предприниматель о том, что неизвестные лица вымогали деньги у кассира его букмекерской конторы. Как выяснили полицейские, трое неустановленных лиц зашли в букмекерскую контору, оскорбили сотрудников, и под предлогом того, что контора работает без лицензии, стали вымогать у кассира 200 тысяч тенге. Не получив желаемого, подозреваемые скрылись с места преступления.

Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР Мактаральского РОП по статье 194 УК РК "вымогательство" и начали досудебное расследование.

"С целью установить личности и задержать подозреваемых, сотрудники Мактаральского РОП осуществили комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения, установленные в конторе и на улице, опросили возможных свидетелей и провели другие оперативные мероприятия. В результате оперативники установили личности трех подозреваемых, которые оказались жителями Жетысайского района. В результате совместных оперативных мероприятий сотрудников Мактаральского и Жетысайского отделов полиции подозреваемых задержали в г. Жетысай", – добавили в пресс-службе.

В настоящее время они арестованы. Также в Жетысайском РОП установили причастность подозреваемых к еще 3 преступлениям. Полицейские не исключают, что их число может возрасти. Проводится досудебное расследование.
Правоохранительные органы Туркестанской области рекомендуют гражданам не попадаться на подобные уловки и не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым лицам. В случае, если вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

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