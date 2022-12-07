Подозреваемый в изнасиловании повесился в ИВС в Талгаре

Факт смерти зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по ст.105 ч.1 УК РК.

Коллаж: Kazpravda.kz

В Алматинской области задержанный, который подозревался в изнасиловании, повесился в изоляторе временного содержания, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"3 декабря сотрудниками полиции УП Талгарского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.121 ч.3-1 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица - прим. автора), задержан ранее судимый 19-летний подозреваемый, который порядке ст.128 УПК РК был водворён в ИВС УП района", – напомнили в Департаменте полиции Алматинской области.

Сообщается, что 5 декабря около 13:55 час. подозреваемый, находясь в камере ИВС, покончил жизнь самоубийством через повешение. Факт смерти зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по ст.105 ч.1 УК РК.

"Назначены все необходимые экспертные исследования и проводятся следственные мероприятия. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", – дополнили в пресс-службе водомства.