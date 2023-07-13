Подозреваемый в покушении на убийство разыскивается в Шымкенте

29-летний парень был дважды объявлен в розыск, в том числе - международный.

Фото: Kazpravda.kz

В Шымкенте объявлен в розыск Баглан Тойшыбек 1994 года рождения, подозреваемый в покушении на убийство, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

Сообщается, что молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «покушение на убийство».

Согласно данным полиции, Баглан Тойшыбек 24 ноября 2021 года примерно в 20:00 возле дома в микрорайне «Восток» нанес несколько ножевых ранений местному жителю и скрылся с места происшествия.

«С того времени мужчина скрывается от органов следствия. В 2021 году он был дважды объявлен в розыск, один из которых - международный», – говорится в сообщении ДП.

Владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по каналу 102 или по номерам: 8-771-671-56-63, 57-27-42, 51-22-01, 57-27-60, 57-01-02, факс: 57-03-41.