Подпольное казино накрыли в Атырауской области

Изъяты фишки, карты и денежные средства в размере 957 тыс. тенге, 3,3 тыс. долл. США.

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Сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц, организовавшая подпольное казино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Проведены осмотры и обыски, изъяты игровые фишки, колоды карт, денежные средства в размере 957 тысяч тенге, 3 300 долларов США, а также другие предметы», – говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.

Также сообщается, что организаторы признались в содеянном.

В настоящий момент досудебное расследование, зарегистрировано уголовное дело. Допрошены свидетели и лица, причастные к организации игорного бизнеса.