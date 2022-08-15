Подпольные цеха по производству алкоголя выявили в Туркестанской области

Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркестанской области пресекли деятельность трех подпольных цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, сообщает Kazpravda.kz.

"В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что группа граждан в складских помещениях, расположенных на территории Туркестанской области и городе Шымкент, организовали подпольные цеха по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через торговые точки на территорий Туркестанской области", - проинформировали в АФМ.

В ходе обыска цехов установлены и изъяты 5,5 тыс. штук учетно-контрольных марок, более пяти тонн спиртосодержащей жидкости, 6,5 тыс. бутылок водки, этикетки в количестве более 24 тыс. штук, отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.