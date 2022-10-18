Подпольный покерный клуб работал в гостинице Караганды

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Жителя Карагандинской области изобличили в организации незаконного игорного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
В рамках ОПМ «STOP-Игра» была пресечена работа подпольного покерного клуба в одном из гостиничных комплексов Караганды.
В ходе обыска обнаружены и изъяты деньги, сотовые телефоны, покерные фишки, колоды игральных карт, покерный набор и стол для игры в покер.
Организатор проводил азартные игры за деньги с первоначальной денежной ставкой.
По данным фактам зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.
Согласно статье 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.