Подпольный покерный клуб работал в гостинице Караганды

Жителя Карагандинской области изобличили в организации незаконного игорного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

В рамках ОПМ «STOP-Игра» была пресечена работа подпольного покерного клуба в одном из гостиничных комплексов Караганды.

В ходе обыска обнаружены и изъяты деньги, сотовые телефоны, покерные фишки, колоды игральных карт, покерный набор и стол для игры в покер.

Организатор проводил азартные игры за деньги с первоначальной денежной ставкой.

По данным фактам зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.

Согласно статье 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.