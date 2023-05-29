Подростка подозревают в убийстве 16-летнего жителя Уральска

В городе Уральске несовершеннолетнего подозревают в убийстве 16-летнего подростка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Kazpravda.kz

В детскую многопрофильную больницу в 1:28 28 мая доставили пострадавшего, который, не приходя в сознание, скончался в реанимации.

В полиции региона прокомментировали инцидент.

"По подозрению в совершении данного правонарушения задержан несовершеннолетний 2008 года рождения. По факту назначены экспертизы, ведется досудебное расследование. Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит", – отметила сотрудница пресс-службы Департамента полиции Западно-Казахстанской области Лунара Амангалиева.