Подростка задержали за убийство в ЗКО

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На окраине села Октябрьское Байтерекского района утром обнаружили тело мужчины 2001 г. р. со следами побоев. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz.

В ведомстве отметили, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Назначены соответствующие экспертизы... По подозрению в совершении данного преступления были установлены и задержаны гражданин "С" 2003 г. р. и несовершеннолетний "К" 2005 г. р.", - рассказали в ДП ЗКО.

По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть").