Подросткам – об экологической культуре

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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В столице состоялся «Book Культура Day».

фото из архива "КП"

Выступивший перед подростками из столичного клуба Urbanitarium Astana психолог Максим Исаков поделился данными научных исследований и практическими рекомендациями – как справиться со стрессом, если его провоцируют новости о климатических изменениях.

По мнению специалиста, все больше ребят вовлечены в вопросы экологии: читают книги, смотрят документальные фильмы, подкасты. Однако на эту тему сегодня много порой противоречивой информации, и у подростков может формироваться так называемая климатическая, или экотревожность.

– Так как это затрагивает не только социальную, но и эмоциональную сферы жизни, нам показалось важным предложить подросткам посмотреть на это глазами психологии, – сказал Максим Исаков.

В клубе Urbanitarium Astana состоят подростки 13–16 лет, которые занимаются исследованиями устойчивых и экологичных решений в архитектуре и городском планировании.

– В этом году частью нашего бесплатного образовательного проекта стали более 150 подростков. Все лето и осень они слушают лекции от казахстанских экспертов и ученых, участвуют в мастер-классах и полевых исследованиях. Мы надеемся, что и сегодня, получив новые знания и освоив новые навыки от приглашенных тренеров, участники мероприятия станут устойчивее к стрессам и тревожности, – говорит куратор клуба Темиртас Искаков.

Организаторы «Book Культура Day» – корпоративный фонд Impact Hub Almaty и Fading TSE – передали в читальный зал книжного магазина Oqy Astana более 30 книг на тему экологии. В них авторы рассказывают о причинах и следствиях климатических изменений, помогают глубже понять экологические проблемы и обсуждают пути их решения.

– Теперь любой желающий может ознакомиться и прочитать книгу в читальном зале магазина. С особым удовольствием хочется отметить появление книг об экологии, выпущенных казахстанскими издательствами Steppe&World Publishing, Tentek Publishing, Urban Forum Press, «Отбасы хрестоматиясы». В первую очередь это книги для детей и подростков, такие как «Салем, Табиғат!», «EcoSofiya», «Қала – деген мен», – пояснила координатор проекта Карлыгаш Мукаш.

Завершила мероприятие Бибигуль Рустимова с мастер-классом по войлоковалянию. По ее словам, войлок – экологически чистый природный материал, а войлоковаляние ремесленники называют казахской медитацией.

– Мастер-класс и работа с войлоком были очень познавательными. Это отличный способ расслабиться и полезно провести время! – прокомментировала участница мероприя­тия Алина Габдуалиева.

#подростки #экология #книги #Book Культура Day

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