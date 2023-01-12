Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом

Происшествия
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Родственники считают, что школьник умер не своей смертью. Накануне он звонил домой и говорил, что боится мальчиков из Туркестана и Астаны.

Фото: qazaqstan3d.kz

В Акмолинской области расследуют загадочную смерть подростка в лагере для одаренных детей. Школьник приехал отдыхать в Боровое из Актюбинской области, но спустя всего сутки его семье сообщили страшную новость: 14-летний Нурдаулет Маннап скоропостижно скончался. Родные уверены, что мальчик умер не своей смертью. Однако в самом лагере уверяют, что школьнику внезапно стало плохо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В республиканском лагере "Балдаурен" каждый год бесплатно отдыхает свыше 15 тысяч школьников из разных частей страны. Путевки получают только лучшие: отличники, призеры олимпиад и различных спортивных соревнований. На днях на отдых сюда приехал и 14-летний Нурдаулет Маннап из Хромтау. Но уже на следующую ночь после приезда ему вдруг стало плохо, говорят сотрудники "Балдаурена".

"Где-то в 4 часа ночи его осмотрели наши медики с жалобой на боли. И сразу же была вызвана бригада скорой. Но, к сожалению, мальчик скончался до приезда медиков", - сказал заместитель директора республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" Жанкельды Амиргалиев.

По словам сотрудников центра, Нурдаулета беспокоили боли в животе. Но родные уверены, что в этой истории не все так просто. Накануне он звонил домой и говорил, что боится мальчиков из Туркестана и Астаны. Родственники считают, что школьник умер не своей смертью.

"Только что побывали на экспертизе. Я заметил у него на плече синяки. Вся спина тоже синяя. А эксперты утверждают, что он якобы страдал какой-то онкологической болезнью. Но мы не верим этому заключению. Будем ждать окончательного ответа", - заявил дядя погибшего Есен Бурханов.

Согласно предварительному заключению, у школьника обнаружили злокачественную опухоль в мочевом пузыре. Окончательная причина смерти будет известна через месяц. Но родные говорят, что перед поездкой в Боровое Нурдаулет прошел полный медицинский осмотр и был абсолютно здоров.

"11 января около 06:36 в отдел полиции Бурабайского района поступило сообщение от фельдшера станции скорой помощи о том, что на территории одного из детских учебно-оздоровительных центров скончался несовершеннолетний 2008 года рождения. Факт смерти подростка зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, назначены соответствующие экспертизы", – прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области.

Также стало известно, что в лагерь выехал заместитель председателя комитета по охране прав детей Жолдас Батырхан.

"Создана специальная комиссия в составе представителей комитета по охране прав детей, управления образования, правоохранительных органов", – сообщила председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

 

 

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