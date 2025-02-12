Юная казахстанка стала победителем престижного теннисного турнира в Испании
353
14-летняя Мариям Нуржан стала победителем престижного турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК
Приз чемпионке вручил лично мэр Барселоны и отметил ее невероятную волю к победе.
Благодаря этой победе Мариям вместе с еще восемью сильнейшими теннисистками в апреле будет защищать честь Казахстана на турнире в Барселоне.
Мариям Нуржан в рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет занимает 109-е место. На сегодняшний день она выиграла один одиночный и два парных титула под эгидой Tennis Europe.