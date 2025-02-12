Юная казахстанка стала победителем престижного теннисного турнира в Испании

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Приз чемпионке вручил лично мэр Барселоны и отметил ее невероятную волю к победе.

Благодаря этой победе Мариям вместе с еще восемью сильнейшими теннисистками в апреле будет защищать честь Казахстана на турнире в Барселоне.



Мариям Нуржан в рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет занимает 109-е место. На сегодняшний день она выиграла один одиночный и два парных титула под эгидой Tennis Europe.