Подросток из-за энергетиков попал в больницу в Алматы

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17-летний горожанин поступил в детскую городскую клиническую больницу №2 Алматы с предварительным диагнозом "гемофилия В", у него были низкий уровень 9-го фактора свертывания крови, высокая температура, кровоточивость губ, язвочки в полости рта, боль в суставах, носовое кровотечение. Привезли его на коляске, он не мог ходить.



"Опытного врача главного детского гематолога по Алматы, заведующую отделением гематологии ДГКБ №2 Улжалгас Ускенбаеву насторожило то, что показатели фактора 9 у юноши соответствовали уже средне-тяжелой форме гемофилии, но за 17 лет гемофилия бы проявилась раньше, и тяжелой форме предшествовала бы начальная. Параллельно наблюдалось снижение 7-го фактора. К тому же, согласно коагулограмме, нарушения были и внутреннего, и внешнего механизма, что тоже не укладывалось в гемофилию", – рассказали в горздраве.

Врач узнала, что 3 года назад алматинцу провели операцию, во время которой обильного или безостановочного кровотечения, присущего гемофилии, не было. При опросе выяснилось, что подросток сидел на энергетических напитках. Употреблял их и фастфуд больше полугода и "посадил" печень.

"Ребенку выставлен диагноз: "нарушение функции печени, нарушение синтеза факторов свертывания в печени". То есть приобретенный дефицит факторов протромбинового комплекса. Диагноз гемофилия не подтвердился. Проведенное лечение с введением витамина К и его восполнением дало положительные результаты – все факторы свертываемости крови нормализовались, как и функции печени", – заключила доктор Айтжанова.