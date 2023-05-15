Подросток утонул в Сырдарье

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В Кызылординской области в реке Сырдарье утонул 14-летний подросток, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.

По информации департамента, накануне в 13:23 в ДЧС Кызылорды поступил сигнал о том, что в 13:00 подросток утонул в реке Сырдарья из-за купания в необорудованном месте.

«Тело подростка 2009 года рождения разыскивали водолазы и извлекли из воды в 14:48», – рассказали в ДЧС.

По данным ведомства, в прошлом году на водоёмах города погибло 12 человек, половина из которых – дети.