АФМ объявил в межгосударственный розыск гражданина Казахстана Ильяра Ювашева, известного в сети под псевдонимом andersonchik1, передает Kazpravda.kz

По данным следствия, Ювашев участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, в том числе ресурса mellstroy.game.

«Он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего без лицензии на территории страны. Ювашев И.С. в период 2024–2025 годов участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game. Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, а также использованы POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые поступили средства игроков на общую сумму более 3,6 млрд тенге», - сообщили в АФМ.

В ведомстве призвали граждан сообщать любую информацию о возможном местонахождении разыскиваемого. Сообщения принимаются в ДЭР по городу Астана по телефонам: +7 7172 70 84 79 (дежурная часть, вн. 21384) и call-центр 1458. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

В АФМ также напомнили, что продолжается расследование в отношении гражданина Республики Беларусь Андрея Бурима, известного как блогер Mellstroy, который объявлен в международный розыск.

По версии следствия, для продвижения интернет-казино он организовывал розыгрыши и челленджи, в рамках которых участникам предлагалось создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других социальных сетях с упоминанием бренда Mellstroy.game и ссылок на сайт.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность подобных интернет-казино наносит значительный социальный и экономический ущерб, включая вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в азартные игры, рост лудомании, утрату доходов и отток капитала в офшорные юрисдикции.