Подведены итоги республиканского конкурса «Государственный язык и СМИ»

Продолжатели традиций

Конкурс организован нацио­нальным научно-практичес­ким центром «Тіл-Қазына» им. Ш. Шаяхметова совместно с Комитетом языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.

– Наша встреча, которая проходит в рамках 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсын­улы, учителя нации, основателя казахского алфавита, лидера народа, который боролся за независимость страны, глубоко символична, – говорил участникам конкурса вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов. – Наследие Ахмета Байтурсынулы открыло путь отечественной науке и подняло нашу культуру на новые вершины. И сегодня вы успешно продолжаете добрые традиции Алашской интеллигенции, журналистики страны.

На конкурс было представлено 153 материала от 75 участников. Примечательно, что в целях расширения сферы применения государственного языка в информационном пространстве страны и за рубежом в этом году впервые принимались материалы, написанные на казахском, русском, английском языках.

Лучшие работы определяла специальная комиссия, в состав которой вошли депутаты Мажилиса Парламента РК, писатели Дархан Мынбай и Жанарбек Ашимжан, известный журналист Кайнар Олжай, профессор Казахского национального университета им. аль-Фараби, доктор филологических наук Намазалы Омашев, доцент Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Серикзат Дуйсенгазин.

В таком конкурсе, как говорят члены жюри, соревнуются самые лучшие, и здесь не может быть проигравших и побежденных. Все журналисты достойны быть победителями, работа каждого мастера пера – интересна и значима.

После непростого и бурного обсуждения был определен обладатель главного приза конкурса: корреспонденту Жамбылской областной молодежной газеты «Ар-Ай» Абдиру Шапагату вручен сертификат на сумму 1 000 000 тенге.

В номинации «Лучшая статья» ІІІ место занял заведующий отделом редакции общественно-политической газеты «Төлеби туы» Толеген Ахметов. ІІ место завоевала старший корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan» Айдана Шотбайқызы, І место у корреспондентки республиканской общественно-политической газеты «Жас Алаш» Бифат Елтаевой.

В номинации «Лучшая теле- и радиопрограмма» ІІІ место заняла шеф-редактор телеканала «Qyzylorda» Толкын Кабылша, на ІІ месте – редактор-обозреватель «Қазақ радиосы» Шаким Жанболат. А победил главный редактор «Радио Жетысу» Мухит Токтасын.

В номинации «Лучшая статья сайта» результаты оказались следующими: ІІІ место – пресс-секретарь национальной сборной Казахстана Ермухамед Маулен, ІІ место – внештатный корреспондент международной газеты «Туркестан» Ахмер Биржан, І место – корреспондент рес­публиканской газеты «Айқын» Каркын Коктем.

Во всех номинациях конкурса обладателям первого места присуждена денежная премия – 500 тыс. тенге, второго – 400 тыс., третьего места – 300 тыс. тенге. Поощрительных премий удостоились 12 участников.