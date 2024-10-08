Подведены предварительные итоги референдума по строительству АЭС

фото ЦКР РК и Игоря Бургандинова

При этом он особо подчеркнул, что в этом году национальное законодательство о референдуме было обновлено. Внесенные в соответствующий Конституцион­ный закон новеллы полностью заполнили все правовые пробелы, на которые наблюдатели, в том числе и от СНГ, обратили внимание в ходе референдума по поправкам в Конституцию РК в 2022 году.

Результаты мониторинга, отметил Леонид Анфимов, свидетельствуют: ЦКР системно и в установленные сроки проводила работу по подготовке референдума. Отдельно он выделил такой аспект работы, как обучение организаторов, – оно было максимально широким и практикоориентированным. В целом Центральная комиссия продемонстрировала открытость и гласность на всех участках работы.

Большая работа была проделана в рамках подготовки списков граждан, имеющих право голосовать. По мнению наблюдателей от СНГ, процедура составления и уточнения данных списков обеспечила реализацию права всех граждан РК на участие в референдуме. Кроме того, центральная и нижестоящие комиссии обеспечили всестороннее информационное сопровождение кампании.

В целом в период проведения референдума в СМИ шло активное обсуждение вынесенного на него вопроса. По мнению миссии наблюдателей от СНГ, граждане могли высказать свою позицию «за» и «против» строи­тельства АЭС.

– По запросу штаба миссии Центральная комиссия референдума, Верховный суд, Министерство внутренних дел и Генпрокуратура предоставили информацию о работе с обращениями в период кампании. По их данным, в этот период зафиксированы только отдельные немногочисленные случаи нарушения законодательства. Так, органами прокуратуры за несоблюдение порядка проведения опросов общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, были привлечены к административной ответственности 24 лица. Уголовные дела не возбуждались. МВД сообщило только об одном факте правонарушения, связанном с проведением референдума, – это распространение листовок без выходных данных, – рассказал глава миссии.

В целом, по оценке наблюдателей от СНГ, при подготовке и проведении референдума в стране были созданы необходимые условия для оперативного реагирования на нарушения законодательства.

В день проведения референдума наблюдатели от СНГ работали в девяти регионах Казахстана – Акмолинской, Восточно-Казах­станской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях, городах Астане, Алматы, Шымкенте. Они посетили 618 избирательных участков и отметили высокую организованность и прозрачность процесса голосования.

– Я сам посетил более 10 участков референдума и убедился в его хорошей организации, – подчеркнул Леонид Анфимов. – Хочу также отметить, что при посещении участков мы в обязательном порядке общаемся с нашими коллегами – национальными наблюдателями, спрашиваем их мнения, интересуемся оценками. Скажу, что за все время нашего общения с национальными наблюдателями ни от кого я не услышал каких-либо нареканий. Все сходились во мнении: референдум проходил с соблюдением норм действующего законодательства. Всего за соблюдением процесса голосования наблюдали более 40 тысяч национальных наблюдателей.

Наблюдатели также отметили то внимание, которое было уделено обеспечению на участках референдума условий для голосования лицам с инвалидностью (размещение участков на первых этажах, пандусы, поручни, специальные кабины для голосования и так далее).

В целом, как подчеркнул спикер, оценивая информацию, полученную в результате долго­срочного наблюдения и в день голосования, Миссия наблюдателей от СНГ пришла к следующему выводу: референдум прошел на высоком организа­ционном уровне, в свободной открытой атмосфере, в соответствии с Конституционным законом «О рес­публиканском референдуме». Гражданам страны были обеспечены все условия для реализации их права на свободное волеизъявление.

Председатель Центральной избирательной комиссии Респуб­лики Беларусь и председатель Консультативного совета руководителей центральных избирательных органов СНГ Игорь Карпенко сообщил, что представители белорусской делегации посетили в среднем от 10 до 15 участков каждый, как в Астане, так и в регионах.

Он отметил, что, несмотря на достаточно короткий подготовительный период, Центральная комиссия референдума обеспечила высокий уровень организации и проведения электоральной кампании, и это говорит о профессионализме ЦКР.

– На участках были созданы оптимальные, я бы даже сказал комфортные условия, – отметил Игорь Карпенко. – Процесс голосования, на наш взгляд, был свободным и демократичным. Голосование проходило в основном в спокойной деловой обстановке. Граждане были доброжелательны, не боялись общаться с международными наблюдателями, иногда сами подходили, высказывали мнения, суждения о процессе голосования, в целом позитивно оценивая сам факт референдума и вынесенный на него вопрос.

Он также отметил присутствие на участках для голосования большого числа национальных наблюдателей, с которыми делегация из Беларуси также пообщалась.

– В целом никто не высказал каких-либо замечаний о моментах, которые бы могли повлиять на ход волеизъявления граждан, и не отмечали каких-либо нарушений национального законодательства, – подчеркнул глава ЦИК Беларуси.

Со своей стороны Игорь Карпенко также обратил внимание на высокий уровень подготовки членов как территориальных, так и участковых комиссий референдума, наличие необходимых методических, информационных материалов в помощь их работе.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Наталья Бударина присоединилась к оценкам коллег по миссии и от имени российской делегации подчеркнула: подготовка и проведение референдума были осуществлены на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии с национальным законодательством о референдуме.

– Мы были на участках как в сам день голосования, так и накануне. Убедились в том, что система комиссий была полностью готова к проведению референдума. Очевидно, что была проведена колоссальная напряженная работа всей системы организаторов выборов во главе с Центральной комиссией референдума по обеспечению возможности для граждан высказать свое мнение по вынесенному на голосование вопросу, – отметила Наталья Бударина. – Референдум проходил максимально открыто, при большом присутствии наблюдателей. На участках мы видели по 10–12 наблюдателей, которые охотно шли на общение, открыто отвечали на все наши вопросы. Никаких нарушений не было выявлено ни нами, ни национальными наблюдателями, с кем мы общались. Хочется выразить уважение к той большой работе, которая была проделана ЦКР Казахстана по подготовке и проведению референдума.

Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода также поддержал оценки, озвученные главой миссии международных наблюдателей от СНГ, а от лица таджикской делегации отметил планомерную и основательную организационную работу ЦКР Казахстана по подготовке и проведению кампании.

– Следует особо отметить, что в комиссиях по проведению референдума собрались специалисты высокой квалификации и с большим опытом проведения различных электоральных кампаний. Наши наблюдения показали, что комиссии на всех уровнях провели среди граждан, обладающих правом на участие во всенародном голосовании, широкомасштабную информационно-разъяснительную работу о сути и значении референдума. Эта работа планомерно и целенаправленно проводилась в соответствии с требованиями Конституционного закона

«О республиканском референдуме». Центральная комиссия референдума, исполняя требования Конституции и названого Конституционного закона, обеспечила прозрачность проведения всеобщего голосования. Деятельность комиссий по проведению референдума отвечала требованиям национального законодательства, принципам добровольности участия в референдуме и гласности. Граждане Казахстана свободно осуществляли свое волеизъявление, – отметил Бахтиёр Худоёрзода.

Также глава ЦИК Таджики­стана подчеркнул, что результат всеобщего голосования на референдуме по строительству АЭС в Казахстане – это волеизъявление народа, направленное на решение наиболее важного вопроса государственной и общественной жизни. Он пожелал братскому казахскому народу благополучия, стабильности, динамичного развития и дальнейшего процветания.

Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев от имени узбекской делегации за­явил, что полностью поддерживает заключение Исполнительного комитета СНГ, разделяет мнения и оценки коллег по миссии.

– Поздравляю наших коллег, Центральную комиссию референдума Казахстана с успешным проведением важного общественно-политического мероприятия. Отрадно отметить, что наши коллеги на самом высоком уровне за короткий срок подготовили такое важное мероприятие и благополучно его провели, – добавил он.

Окончательное заявление миссия наблюдателей от СНГ опуб­ликует после официального подведения итогов голосования.