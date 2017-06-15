​Поединки на мини-поле

В чешском городе Брно продолжается чемпионат Европы по мини-футболу среди любителей. На групповом этапе в борьбу за награды вступили 24 команды, затем их осталось 16. Как раз в 1⁄8 финала сборная Казахстана встречалась вчера со спортсменами России. А до этого наши земляки провели в группе D три матча. На старте была повержена команда Португалии – 3:0. Мячи в нашем составе забили Мурат Ахметшарипов (2) и Олжас Тайбасаров. В матче с греками судьи зафиксировали ничью – 1:1 (Олжас Тайбасаров), а многократным чемпионом Европы румынам наши «минщики» уступили со счетом 2:3 (Азамат Хасенов и Нуржан Абдрасилов). Сборные Румынии (7 очков) и Казахстана (4) напрямую вышли в 1⁄8 финала.

Напомним нашим болельщикам, что в Чехию казахстанская команда приехала в ранге действующего чемпиона Европы среди любителей. Этот титул ею был завоеван в 2016 году.